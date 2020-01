FORMELLO - Lazio, fermi Correa e Lulic. E si blocca anche Jony

FORMELLO - Scatta la preparazione dell'anticipo con il Napoli. Non inizia nel migliore dei modi: non ci sono Correa e Lulic, non si vedono nemmeno Cataldi (era rientrato tra i convocati di Brescia dopo un affaticamento muscolare) e Marusic. E quando la seduta sta per finire anche Jony è costretto a fermarsi e ad abbandonare in anticipo il campo: lo spagnolo rimane a terra dopo uno scontro di gioco e viene accompagnato fuori dallo staff tecnico. Simone Inzaghi deve fare i conti con l'infermeria. Il Tucu ha chiuso la partita di Brescia con un problema al polpaccio, il capitano stamattina era in clinica Paideia per un controllo alla caviglia sinistra. A maggior ragione diventa importante la disponibilità di Jony, la prima alternativa del bosniaco sulla fascia mancina. La ripresa è fissata per domani mattina (ore 11), la speranza è che possa essere recuperato qualche pezzo in tempo per la sfida all'Olimpico. Preoccupa soprattutto la situazione sulla corsia mancina. Le notizie positive riguardano il ritorno a disposizione di Leiva e Luis Alberto, entrambi squalificati domenica per l'ammonizione rimediata in Supercoppa. Il Giudice Sportivo stavolta fermerà per un turno Parolo.

Pubblicato il giorno 7/1/20 alle ore 16:45