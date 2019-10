FORMELLO - Lazio, Inzaghi sceglie Marusic. Riecco i big, Correa con Immobile

FORMELLO - Rigioca Marusic, titolare a destra in campionato. Il montenegrino ha vinto il ballottaggio con Lazzari e si riprenderà il posto lasciato all’ex Spal in Europa League. Confermato il rientro di tutti i big, compreso Correa in attacco. Il Tucu, out con il Rennes per un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, è tornato ieri in gruppo e domani affiancherà Immobile nell’attacco del 3-5-2. Caicedo pronto in panchina in caso di bisogno.

I BIG. A centrocampo scelte scontate: riecco Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Sulla corsia sinistra ancora Lulic, con Lukaku che stavolta spera nel ritorno in campo almeno nel secondo tempo. La sua ultima presenza ufficiale risale allo scorso20 gennaio (Napoli-Lazio). Jony parte dietro nella corsa alla maglia. In difesa l’inesauribile Acerbi con Luiz Felipe e Radu. La linea a tre che finora ha dato le risposte migliori in termini di gol subiti.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Bastos, Lukaku, Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Caicedo. All.: Inzaghi.