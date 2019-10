FORMELLO - Lazio, notte in Scozia: domani la ripresa, torna Luis Alberto

FORMELLO - La notte trascorsa a Glasgow. La Lazio tornerà a Roma soltanto domani mattina: gli allenamenti riprenderanno subito dopo, una volta raggiunto il centro sportivo di Formello. Seduta in programma per il primo pomeriggio. Simone Inzaghi ritroverà Radu e Luis Alberto, risparmiati nella trasferta scozzese in vista della trasferta di Firenze. Il romeno e lo spagnolo si riprenderanno una maglia in difesa e a centrocampo. A disposizione anche Marusic, squalificato in Europa League (ha finito di scontare i tre turni rimediati a Siviglia nella scorsa stagione): ballottaggio aperto con Lazzari sulla fascia destra. L'ex Spal viaggia verso la conferma vista la prestazione positiva in Scozia. Nel reparto arretrato dovrebbe rivedersi Luiz Felipe, fuori dal blocco dei titolari con il Celtic. Sulla sinistra scontato l'utilizzo di Lulic, davanti probabile coppia Immobile-Correa. Ci sono soltanto due giorni per preparare il posticipo del Franchi (domenica, ore 20.45).