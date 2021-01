FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: torna Leiva, Luis Alberto ci prova. E Musacchio...

FORMELLO - Ritorno a Roma prima del secondo round a Bergamo in programma domenica. La Lazio riprenderà questa mattina (ore 11) gli allenamenti a Formello: seduta di scarico con in campo soltanto i calciatori non utilizzati in Coppa Italia. In campionato tornerà a disposizione Leiva, squalificato ieri. Si riprenderà il posto in regia. Gli occhi sono però tutti puntati sulle condizioni di Luis Alberto, operato di appendicite martedì 19 gennaio. Il Mago prova il recupero almeno per la panchina: negli ultimi giorni si è allenato in modo differenziato (corsa blanda in scarpe da ginnastica). Inzaghi modificherà comunque la formazione con il rientro di big come Radu in difesa e Immobile in attacco. La Scarpa d’Oro, alle prese con un problema alla caviglia, è stato risparmiato e gettato nella mischia soltanto nel finale. Al suo fianco dovrebbe rivedersi Correa. Caicedo non è al meglio, non è stato convocato in Coppa a causa di una fascite plantare. Ce la farà per i convocati di domenica. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Dubbio in difesa: si giocano il posto Patric, Parolo e anche Musacchio (prenderà il posto in lista di Luiz Felipe infortunato): per il neoacquisto sarà la prima in biancoceleste, si vedrà se esordirà immediatamente. Ai box c'è Strakosha (ginocchio): domani si capirà se troverà posto in panchina o si prolungherà il suo stop.

Pubblicato il 27/01