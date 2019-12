FORMELLO - Lazio, ora la Supercoppa: seduta anticipata a questa mattina

FORMELLO - Adesso testa alla Supercoppa. Solo e soltanto alla Supercoppa. La Lazio ha chiuso a Cagliari le gare di campionato del 2019: la sua Serie A riprenderà il 5 gennaio con la trasferta di Brescia. Domenica prossima c'è la Juventus, di nuovo, da affrontare a Riyad con un trofeo in palio. Simone Inzaghi potrà contare su tutti gli uomini impiegati a Cagliari: erano in diffida Acerbi, Leiva e Lulic, hanno tutti evitato il giallo. L'altro a rischio era Parolo, ma non è stato utilizzato alla Sardegna Arena. Ai box ci sono soltanto Lukaku e Vavro, sono rientrati Patric (polpaccio) e Marusic (caviglia). Gli allenamenti a Formello sono previsti già per questa mattina: orario anticipato alle 11.30, poi tutti a casa nel pomeriggio prima della cena di Natale di squadra.