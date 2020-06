FORMELLO - Lazio, riecco Marusic. Niente Leiva, a riposo Luis Alberto

FORMELLO - Riecco Marusic, a tre giorni dall’Atalanta. Il montenegrino si è rimesso a disposizione di Simone Inzaghi: in campo con i compagni per la seduta della domenica scattata alle 10. Era a riposo da sabato scorso, dal primo test in famiglia undici contro undici. L’esterno ha altri due allenamenti (domani mattina e la rifinitura di martedì) per convincere il tecnico a sceglierlo sulla sinistra nonostante la settimana di differenziato. Si gioca il posto con Jony, è in vantaggio per caratteristiche (c'è da fronteggiare Hateboer) ma dovrà dimostrare di aver recuperato dall’affaticamento muscolare.

CONDIZIONI. Sul campo invece non si vede ancora Leiva, alle prese con i fastidi al ginocchio destro operato ad aprile. Tende a gonfiarsi. Il brasiliano ha iniziato la settimana in gruppo, sembravano esserci segnali incoraggianti, poi da venerdì non ha più partecipato a una sgambata con la squadra. Parolo e Cataldi si giocano il posto in regia in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto. L’ex Parma potrebbe essere passato in leggero vantaggio. Leiva proverà a recuperare (almeno per la panchina), c'è ancora tempo per sperare.

SEDUTA. Ieri alle 18.30 la sfida con la Ternana, stamattina la ripresa senza i calciatori più stanchi o acciaccati. Il primo, il Tucu Correa: circa 20 minuti di amichevole prima dello stop per un colpo alla schiena. Oggi per lui solo lavoro a parte. A riposo Lukaku (più o meno stesso minutaggio dell’argentino) e Luis Alberto, sostituito all’intervallo contro gli umbri. Out Luiz Felipe (problema al polpaccio), è in dubbio anche per la gara con la Fiorentina. Ai box Adekanye e Lulic.

Pubblicato il 21 giugno alle ore 12.00