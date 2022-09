FORMELLO - Lazio, Sarri regala due giorni: ieri mattina tre assenti in difesa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L’ultima seduta settimanale si è consumata ieri mattina. Ora due giorni di riposo e arrivederci a martedì, quando comincerà a riaffacciarsi a Formello qualche nazionale. Sarri ha lavorato a ranghi ridotti, alla ripresa punterà il mirino sullo Spezia, da affrontare domenica 2 ottobre all’Olimpico. Finora ha dovuto fare a meno di otto giocatori, infortunati esclusi: Immobile, Provedel, Cancellieri, Milinkovic, Marusic, Hysaj, Vecino e Gila. Torneranno alla base a scaglioni, con la speranza che non si ripresentino con problematiche fisiche. Immobile, naturalmente, è il calciatore maggiormente monitorato, nei giorni scorsi ha accusato un affaticamento muscolare. Gli assenti di stamattina sono gli stessi di ieri pomeriggio. Lazzari dovrebbe farcela per Fiorentina-Lazio del 10 ottobre, non è da escludere del tutto un suo ritorno prima, ma è complicato. Casale dovrebbe essere controllato oggi, a Cremona ha riportato un affaticamento all’adduttore. Patric è l’altro gestito in difesa: sta alternando il lavoro tattico in gruppo alle sedute differenziate.

