FORMELLO - Lazio, secondo giorno: Inzaghi alza il ritmo in attesa di Lazzari e Jony

Seconda giornata di allenamenti in quel di Formello. Dopo le visite mediche di rito di questa mattina e la premiazione in Campidoglio, la squadra si è ritrovata presso il centro sportivo per continuare la fase di preparazione che precede la partenza per il ritiro di Auronzo. Inzaghi non risparmia i suoi ragazzi, allenamento atletico-tecnico e ritmi alti anche quest'oggi. La pioggia del primo pomeriggio, nonostante le temperature ancora alte, ha permesso ai biancocelesti di lavorare con un clima più mite, il che ha favorito l'intensità in campo. Al centrale di Formello ci sono gli stessi giocatori visti nella giornata di ieri, ai quali si è aggiunto anche Luiz Felipe. Quest'ultimo ieri aveva svolto solo una corsa differenziata ma oggi ha lavorato regolarmente in gruppo. Oltre al brasiliano e ai tre portieri (Proto, Guerrieri e Adamonis) anche altri quindici calciatori di movimento: Parolo, Cataldi, Jorge Silva, Luis Alberto, Milinkovic, Vavro, Rossi, Caicedo, Wallace, Correa, Adekanye, Leiva, Lulic, Patric e André Anderson.



I RIENTRI - Domani visite mediche per Lazzari e Jony, che poi si uniranno al resto del gruppo e partiranno con la squadra alla volta di Auronzo di Cadore. Venerdì invece sarà la volta anche dei nazionali Immobile, Acerbi, Durmisi e Marusic. Badelj sosterrà le visite il 15 luglio per poi raggiungere in Veneto i compagni. L'ultimo sarà invece Thomas Strakosha, atteso in Paideia per il 19. Da valutare invece Lukaku e Berisha, non ancora in perfette condizioni, e la situazione di Radu che per il momento rimane fuori dalle scelte di Inzaghi, ma dovrà confrontarsi con la società.