FORMELLO - Lazio, si aspetta Leiva: il brasiliano finalmente verso il rientro

FORMELLO - Stavolta ce la farà? La Lazio incrocia le dita, Lucas Leiva ci riprova con il Cagliari: ha saltato dieci delle ultime undici partite per colpa del problema all'adduttore della coscia destra. Si era lesionato a Marsiglia e lo stop si è prolungato a causa della ricaduta rimediata dopo la partita con il Sassuolo. Finalmente però il brasiliano dovrebbe rientrare e riprendersi il posto in regia (sabato ore 12.30). Dall'infermeria tornerà a disposizione anche Berisha, l'altro non convocato per la trasferta di Bergamo (risentimento muscolare). L'appuntamento a Formello è previsto per domani mattina. Inzaghi ha fissato la seduta di scarico per le 11.