FORMELLO - Lazio, test con la Primavera: 7 gol ai baby nella sosta

FORMELLO - Sette gol alla Primavera nel weekend di sosta. Doppietta di Caicedo e tripletta di Adekanye, il tandem offensivo scelto da Inzaghi in assenza dei dieci nazionali (Immobile e Correa sono impegnati con l’Italia e l’Argentina). Poi il timbro di Parolo e un autogol di Pica per fissare il risultato sul 7-0. La Lazio chiude la settimana di lavoro a Formello con il test in famiglia contro la Primavera di Menichini. Stesso modulo utilizzato da entrambe le squadre, il 3-5-2, con il tecnico dei baby che usufruisce del “prestito” di Proto, Minala (fuori rosa) e soprattutto Lukaku, al rientro dal lungo stop. Per il belga 50’ di partita prima del cambio a causa della benzina finita.

SFIDA. Questa la formazione iniziale dei big biancocelesti: Guerrieri tra i pali, Parolo nelle vesti di difensore in mezzo a Patric e Radu, Lazzari e Jony sulle fasce (nella ripresa con la Primavera, anche da mezzala), Anderson, Cataldi e Luis Alberto nel terzetto centrale, Adekanye con Caicedo davanti. Proprio i due realizzano i gol nel primo tempo: l’ecuadoriano sblocca di tacco su assist di Lazzari, l’olandese raddoppio di sinistro da pochi passi.

CHIUSURA. Nella ripresa altri cinque gol con Inzaghi che utilizza anche Leiva e Lulic : ancora Caicedo di destro, poi un siluro dal limite di Parolo (ritornato a centrocampo), una deviazione sfortunata di Pica nella propria porta, e gli ultimi due timbri di Adekanye (col mancino e di testa). I due tempi da 30 minuti si concludono proprio sulla tripletta del classe 1999. Ora 48 ore di riposo, appuntamento nel centro sportivo per martedì pomeriggio. Saranno i giorni dei rientri dei nazionali. Si comincerà a preparare la trasferta con la Spal.

