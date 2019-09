Lazio, l'Under 15 di Rocchi sul podio nel torneo "Gaetano Scirea". Adesso il campionato

Anche i piccoli scaldano i motori. I ragazzi del settore giovanile della Lazio stanno terminando la loro preseason e sono pronti a cominciare il campionato. A partire dall'Under 15 di Tommaso Rocchi che ha appena vinto la medaglia di bronzo al torneo "Gaetano Scirea". Dopo aver perso in semifinale contro il Milan, infatti i biancocelesti hanno affrontato e battuto per 2 a 1 l'Atalanta nella finalina per il 3° e 4° posto. La Lazio parte male e va sotto per il gol al 17' di Orlando, ma ribalta il risultato grazie alle marcature di Reddavide e Oliva. Un'altra nota positiva è la premiazione del centrocampista laziale Antonio Troise come miglior giocatore del torneo. I ragazzi di Rocchi sono ora carichi per dare il via al proprio campionato questa domenica, 8 settembre, al Green Club: alle ore 10:30 l'Under 15 affronterà l'Empoli. Due ore più tardi e sullo stesso campo (Green Club ore 12:30) inizierà anche il campionato dell'Under 16, sempre contro l'Empoli dei pari età. Al contrario, l'Under 14 è ancora impegnata nel "Torneo Serilli", competizione nella quale si è qualificata alle fasi ad eliminazione diretta dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone: decisiva per il primato la vittoria 1-0 contro l'Ubetevere con gol su rigore di Gelli al 5° minuto.

