FORMELLO - Riecco la Lazio. Prima partitella: Luis Alberto si prende la scena con una tripletta

Riecco la Lazio in campo a Formello. A distanza di venti giorni dall'ultima gara dello scorso campionato, i biancocelesti sono di nuovo al lavoro al centro sportivo dopo aver usufruito dei meritati giorni di riposo. Pochi volti nuovi, si rivede qualche vecchia conoscenza. Agli ordini di Inzaghi ci sono tutti tranne Adamonis, Acerbi, Patric, Escalante, Leiva, Cataldi, Lulic, Adekanye e Correa. Alcuni di questi si allenano in palestra, il resto del gruppo è sul campo centrale per la prima seduta. Dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri, ecco quindi la prima sgambata. Riscaldamento, lavoro fisico con gli elastici guidato da Ripert e Fonte, poi spunta anche il pallone. Prima una partitella con le mani, poi arriva anche quella di calcio "vero". I gialli vanno in vantaggio per 3-0 con le reti di Moro, Caicedo e Jony, poi salgono in cattedra Immobile e soprattutto Luis Alberto, autore di una tripletta deliziosa. Un pallonetto e una doppia conclusione col destro dalla distanza che termina alla sinistra del portiere. A ribaltarla definitivamente la Scarpa d'Oro in carica, che segna il gol decisivo allo scadere. In gruppo anche i giovani Armini, Raul Moro e Falbo, ci sono Badelj, tornato dal prestito alla Fiorentina e Kiyine, che verrà testato da Inzaghi dopo l'ottima stagione a Salerno. Non si vede in gruppo il nuovo acquisto Escalante, che però già domani è atteso sul campo. Doppia seduta in programma, poi domenica la partenza nel pomeriggio alla volta di Auronzo di Cadore per dare il via al ritiro estivo.



Pubblicato il 21-08-2020 alle 19.30