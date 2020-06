Lazio, controlli in Paideia per Cataldi dopo l'infortunio contro l'Atalanta - FT

Nella complicata trasferta contro l'Atalanta, Simone Inzaghi ha dovuto far fronte all'infortunio di Danio Cataldi, uscito dal campo nel corso della ripresa per una distorsione. In vista della partita contro la Fiorentina di sabato sera, il centrocampista classe '94, che ieri è stato sostituito da Parolo, si è recato in Paideia per alcuni controlli. I medici dovranno comprendere l'entità dell'infortunio per avere un quadro più completo del problema e programmare il ritorno in campo: i risultati dovranno arrivare entro la serata.

Pubblicato il 25/06 alle 15.15