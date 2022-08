Lazio, la squadra parte per la Spagna: la decisione di Sarri su Luis Alberto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

FORMELLO - Lazio in partenza direzione Valladolid. Domani sera è in programma l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. Non ci sarà Luis Alberto, tenuto a casa da Maurizio Sarri dopo i due giorni di assenza (giustificati dal calciatore con un certificato medico): ieri e oggi lo spagnolo non ha partecipato alla sessione con il resto del gruppo, si è limitato a un lavoro differenziato. Semplice punizione o motivi di mercato? Per il momento nessuna risposta ufficiale. Una cosa è certa: il Mago non è salirà sull'aereo che in serata porterà la Lazio in Spagna. Rimasti a Formello anche Acerbi e Akpa-Akpro, entrambi in uscita e in attesa di una sistemazione.

Pubblicato ieri alle 1445