MOVIOLA - Fiorentina - Lazio, Orsato ringrazia il Var (e poi fa il suo)

Si conclude con un rotondo 3-0 per la Lazio il match numero 44 dei biancocelesti arbitrato da Daniele Orsato. Il bilancio con il fischietto della sezione di Schio si aggiorna così a 18 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. Direzione corretta e coerente per l'arbitro veneto, che sin dall'inizio opta per un criterio piuttosto all'inglese. Unica sbavatura in occasione del rigore temporaneamente concesso ai padroni di casa, poi subito annullato dopo il consulto al monitor di bordo campo. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti della gara:

PRIMO TEMPO

23' - Pedro arpiona Biraghi nel tentativo di intercettare la sfera: resta dolorante a terra l'esterno viola. Orsato concede la punizione limitandosi a redarguire il 9 laziale.

30' - Ammonito Leiva, prima sanzione della gara: intervento ruvido in tandem con Lazzari ai danni di Sottil. Orsato, confuso dalla dinamica, decide poi di sventolare il cartellino nei confronti del brasiliano.

40' - Milinkovic tampona Torreira a contrasto: punizione per la Fiorentina, nessuna sanzione per il serbo nonostante le proteste dei viola. Coerente fin qui il criterio del direttore di gara.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

45' + 1 - Giallo per Pedro per simulazione: non c'è il contatto con Bonaventura sulla caduta dello spagnolo in area di rigore.

SECONDO TEMPO

47' - Intervento deciso ma sul pallone di Luiz Felipe su Sottil: l'esterno viola resta a terra dolorante. Nessuna protesta, si riprende il gioco poco dopo.

49' - Scomposto e in ritardo l'intervento di Bonaventura su Leiva: giallo inevitabile per l'ex Milan che, diffidato, salterà la prossima sfida.

55' - Anticipo di Luis Alberto su Torreira che poi stende lo spagnolo nel tentativo di arginare il contropiede: l'azione prosegue, al termine della quale Orsato ammonisce il centrocampista della Fiorentina.

58' - Sbracciata di Nastasic su Zaccagni in area di rigore viola: proteste prolungate da parte biancocelesti nei confronti di Orsato, che giudica fortuito e involontario il gesto del difensore serbo.

63' - Orsato indica il dischetto sul presunto contatto Luiz Felipe e Castrovilli, tra le proteste vistose dei biancocelesti: richiamato all'on field review, il fischietto veneto torna poi sui suoi passi cancellando il penalty. Dal replay (ma anche in presa diretta), infatti, si evince che il centrocampista viola a cercare il contatto con il difensore laziale che non fa nulla per intervenire.

67' - Spunto di Sottil, Lazzari lo ferma con le cattive: punizione viola e ammonizione anche per l'ex Spal.

80' - Spallata regolare di Felipe Anderson su Sottil: Orsato lascia correre mantenendo fede al criterio adottato durante l'arco della gara. Sullo sviluppo dell'azione si consumerà poi il gol del 3-0 biancoceleste.

82' - Ammonizione per Patric per un intervento falloso su Venuti.

84' - Giallo anche per Strakosha per perdita di tempo.

86' - Proteste reiterate di Torreira nei confronti di Orsato che prima lo ammonisce e poi estrae il rosso.

90' - Concessi altri 2 minuti di recupero.