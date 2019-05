Calciomercato Lazio, dalla Spagna: si avvicina Murillo

CALCIOMERCATO, RILANCIATO MURILLO - Campionato alle spalle, è già tempo di progettare la nuova stagione e studiare quali mosse operare durante il calciomercato. Per quanto riguarda la difesa, un nome viene rilanciato nelle ultime ore in ottica Lazio dalla Spagna: quello di Jeison Murillo. Dopo sei mesi al Barcellona e appena una manciata di presenze collezionate, il difensore colombiano dovrebbe tornare alla base, al Valencia. Prima di ripartire nuovamente: il suo agente lo aveva proposto a diversi club, in passato, tra cui Roma e Fiorentina, oltre che ai biancocelesti. Stando a quanto scrivono i media iberici, nelle ultime ore la società laziale avrebbe ribadito il proprio interesse nei confronti del classe '92. Le parti si sarebbero avvicinate. Il contratto che lo lega al Valencia scadrà nel 2022. La Lazio lo tiene d'occhio: secondo El Nuevo Siglo, la società romana è al momento l'unica pretendente papabile per l'ex Inter.

