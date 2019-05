Calciomercato Lazio, anche il West Ham su André Gomes: pronta l'offerta

Dopo la stagione in prestito all’Everton, Andre Gomes farà ritorno a Barcellona ma il futuro del centrocampista potrebbe essere di nuovo in Premier. Secondo quanto riporta il Sunday Times, il portoghese, accostato alla Lazio per il dopo Milinkovic, piacerebbe molto anche al West Ham che sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di 18 milioni di sterline.