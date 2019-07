Calciomercato Lazio, l'ag. Anellucci: "Milinkovic vale più di 100 milioni"

La Lazio è al lavoro sotto le tre Cime di Lavaredo, ma le voci su un'eventuale partenza di Milinkovic non si placano in questa fase bollente del calciomercato. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l'agente FIFA Claudio Anellucci ha espresso la sua opinione sul valore di mercato del centrocampista serbo: "Ho notizie di un grande clima nel gruppo ad Auronzo, anche dovuto al reintegro di Radu. Il gruppo è felice e si lavora bene. Se Milinkovic rimane? Il discorso andrà avanti per molto tempo, fino a fine estate. E' un mercato folle, con numeri ingiustificati per certi giocatori. Non capisco perché la Lazio debba vergognarsi di chiedere 100 milioni per lui. Io chiederei anche di più, almeno 120. Psg? Operazioni di questo genere vanno organizzate con tempo, perché sono importanti".

