Calciomercato Lazio, ufficialità e sorprese: il meglio della giornata

Nuovo giorno di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo con la Lazio che, dopo la seduta mattutina di allenamento, nel pomeriggio ha affrontato anche la Top 11 del Cadore. Intanto dal quartier generale di Formello il club biancoceleste continua a portare avanti trattative. Nel pomeriggio sono stati ufficializzati gli arrivi di Sofian Kiyine e Angelo Ndrecka: il primo è già in ritiro con la Salernitana (prestito secco di un anno), il difensore andrà a rinforzare invece la Primavera di Menichini. A proposito di Salernitana la sorpresa della giornata è l’addio anticipato di Tiago Casasola: il club granata, dopo un confronto col giocatore, ha comunicato il ritorno dell'argentino alla base. Lazio che potrebbe abbracciare presto anche un altro difensore. Gustavo Cipriano nelle ultime ore si è riavvicinato ai biancocelesti grazie a una nuova offerta, confermata in Brasile anche dal presidente del Santos José Carlos Peres. Intanto, dopo la firma del Primavera Zitelli, anche Nicolò Armini si prepara a rinnovare il contratto in scadenza nel 2020. Dalla società piovono smentite invece sulle voci arrivate dal Sud America riguardanti Gustavo Gomez, mentre - come confessato dal ds Vagnati - la Spal sta provando a tenere Bonifazi dopo il controriscatto del Torino. Cipriano a parte (dovrebbe andare in Primavera), col reintegro di Radu e l’arrivo di Vavro, la difesa appare dunque al momento al completo.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE USCITE - Anche l’eventuale partenza di Wallace verso il Woverhampton non dovrebbe cambiare i piani. Obiettivo primario della Lazio è sfoltire la rosa e diversi sono i nomi in uscita. Milan Badelj continua ad interessare principalmente al Bordeaux, Riza Durmisi a Besiktas e Marsiglia. In attacco è da valutare invece la situazione di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano, negli ultimi giorni, è apparso molto più vicino al rinnovo ma dall’Argentina sono rimbalzate oggi le voci di un interesse da parte del Boca Juniors. In bilico infine anche Patric: Inzaghi lo terrebbe volentieri come jolly difensivo, un’offerta da 5 milioni cambierebbe tuttavia le carte in tavola.

LAZIO - TOP 11 CADORE, RIVIVI LA DIRETTA

LAZIO, SCELTI I NUOVI NUMERI DI MAGLIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE