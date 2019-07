Calciomercato Lazio, difesa al completo: per Gomez piovono smentite

Gustavo Gomez in orbita Lazio. Il difensore paraguaiano è stato accostato ancora una volta ai biancocelesti, come accaduto già nelle ultime due sessioni estive di mercato. Gomez è ancora di proprietà del Milan che, poche settimane fa, ha rinnovato il prestito con il Palmeiras per altri sei mesi. A gennaio poi i brasiliani acquisteranno il centrale versando poco meno di sei milioni ai rossoneri. Quindi chi vuole trattare per Gomez può di fatto rivolgersi direttamente al Palmeiras. Ma la Lazio è davvero su Gustavo Gomez? La società smentisce seccamente le voci arrivate dal Sud America di un’offerta da 9 milioni di euro già sul tavolo. Un interesse, quello per l’ex Lanus, smentito già negli anni scorsi. Inoltre col reintegro di Radu e l'acquisto di Vavro la difesa è al momento sold out. La Lazio sta cercando di cedere Wallace, ma l’addio eventuale del brasiliano non aprirebbe porte nel reparto arretrato in cui verrà promosso Armini come sesto centrale. C’è poi da valutare la posizione di Patric: Inzaghi sarebbe felice di averlo ancora con sé in rosa e poterlo utilizzare come jolly nella linea a tre. Ma se arrivasse un’offerta da 5 milioni, allora la Lazio non si opporrebbe alla cessione.

CIPRIANO - Insomma per adesso non c’è posto in difesa per nuove entrate e la pista Gomez viene raffreddata da smentite categoriche provenienti dalle segrete stanze di Formello. L’unico nome da tenere in grande considerazione è quello di un altro Gustavo…Non Gomez, bensì Cipriano. Il classe 2001 è un pallino di Tare che in queste ore ha riallacciato i contatti col Santos per riuscire finalmente a portare a Roma il talento brasiliano. Le sensazioni sono positive e Cipriano potrebbe presto diventare biancoceleste; a quel punto è probabile che possa essere messo a disposizione prima di Inzaghi per testarne le qualità in ritiro e poi dirottato agli ordini di Menichini in Primavera. Certo, le vie del mercato sono infinite, ma per adesso nel reparto arretrato della Lazio non sono previsti sconvolgimenti.