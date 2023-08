Calciomercato Lazio | Che bomba dalla Francia: "Lloris in biancoceleste!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lloris in trattativa con la Lazio! Questa è la bomba di mercato lanciata da RMCSports in mattinata. Secondo quanto raccolto dal portale francese, il portiere classe 1986 si starebbe avvicinando al club biancoceleste. Tra le parti ci sarebbero già stati dei contatti, con Lloris che avrebbe apprezzato sia il progetto, sia la possibilità di giocarsi le sue carte in un club che disputerà la prossima Champions League. L'acquisto di Vicario da parte del Tottenham, d'altronde, ha chiuso le porte alla leggenda francese: ora a caccia di nuove esperienze.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma potrebbe liberarsi dal club londinese con un anno di anticipo. Quella della Lazio non sarebbe l'unica offerta ricevuta. Anche la Fiorentina e l'Al Hilal ci avrebbero provato, ma nessuno di questi progetti ha convinto Lloris, come quello proposto dal club di Lotito. La Champions come chiave, la vita capitolina un qualcosa in più che Roma ha da offrire rispetto alle altre città. Neanche il Real Madrid, impegnato a trovare un sostituto dell'infortunato Courtois, sembrerebbe oggi un problema. Il club spagnolo avrebbe altri obiettivi in testa e starebbe spianando così la strada alla Lazio.

Scritto il 11/08