Calciomercato Lazio, Milinkovic a un passo dal Manchester United

Sergej Milinkovic Savic a un passo nel Manchester United. Secondo Repubblica, la situazione a centrocampo si sarebbe sbloccata nelle ultime ore. Effetto domino: dall'accelerata del Real Madrid per Paul Pogba, alla stretta dei Red Devils per il centrocampista della Lazio. Secondo l'edizione online del quotidiano, l'operazione è ben avviata: Milinkovic firmerà un contratto quinquennale. L'accordo tra i due club sembra raggiunto sulla base di 75 milioni più bonus. Parte di questi soldi verrà reinvestita per portare a Roma Yusuf Yazici: il club capitolino è pronto a battere la concorrenza del Lille con un'offerta da 20 milioni.

