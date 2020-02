Lazio - Bologna, Mihajlovic sotto la Nord: "Nella battaglia più importante, siamo al tuo fianco" - F&V

Quella contro la Lazio non sarà una sfida come le altre per Sinisa Mihajlovic che, se ora siede sulla panchina del Bologna, può vantare anni trascorsi all'interno della formazione capitolina. Arrivato all'Olimpico per la sfida di campionato tra le due compagini, il tecnico si è preso l'applauso ed il calore dei tiofosi della Nord che, per l'eccezione, hanno esibito un lungo striscione: "Da sempre uomo coraggioso e spirito guerriero, nella tua battaglia più importante siamo al tuo fianco. Forza Sinisa!". Al messaggio, ovviamente, alla lotta dell'ex centrocampista contro la leucemia, ha fatto seguito un vecchio coro: "E se tira Sinisa, e se tira Sinisa, e se tira Sinisa è gol".

