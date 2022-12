Morte Mihajlovic, il saluto della Lazio a Sinisa con le sue parole: "Vi voglio bene!" - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio, tramite i propri canali social, ha pubblicato un video con il quale ha voluto ricordare, omaggiare e salutare Sinisa Mihajlovic. Le immagini scorrono con una musica in sottofondo e le parole di Sinisa: "Io tifo Lazio, forse l'unica squadra contro cui non mi rode se dovessi perdere". E ancora: "Il coro dei tifosi della Lazio non può che essere un motivo di orgoglio. Sono molto contento di questo", facendo riferimento allo storico coro della Curva Nord in suo onore. Il video da brividi si conclude con l'agurio che Mihajlovic fece alla Lazio in occasione del suo anniversario: "Mia cara Lazio, stiamo invecchiando insieme, son passati quasi vent'anni da quando abbiamo giocato in quella meravigliosa società e siamo cresciuti insieme, stiamo invecchiando insieme, siamo invecchiati insieme. Un grande abbraccio a tutti i tifosi della Lazio, vi voglio bene. Ciao". E noi a te, grazie Sinisa.