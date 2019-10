Classifica Serie A, pari Lazio e Roma: Inzaghi resta sesto

La Lazio torna da Bologna con un punto e una grande dose di amarezza. Nel primo tempo Immobile recupera due volte i gol di Krejci e Palacio, poi nella ripresa dopo i rossi per Leiva e Medel Correa ha sui piedi il rigore della vittoria ma prende la traversa. I biancocelesti restano così sesti non approfittando dello stop interno della Roma contro il Cagliari. La squadra di Fonseca, espulso a fine gara per proteste, va sotto su rigore di Joao Pedro ma trova il pari prima dell’intervallo grazie a un’autorete di Ceppitelli. Nel finale i giallorossi ci provano: Olsen salva su Zaniolo, il Var cancella il 2-1 di Kalinic per un fallo netto su Pisacane. Chi continua a volare è invece l’Atalanta, momentaneamente seconda insieme alla Juventus in attesa del big match di stasera. Nel giorno del ritorno a Bergamo nel rinnovato Gewiss Stadium gli uomini di Gasperini battono 3-1 il Lecce grazie ai gol di Zapata, Gomez e Gosens. Terzo successo di fila così come per la Fiorentina che nel lunch match regola l’Udinese con un colpo di testa di Milenkovic agganciando a quota 11 proprio Lazio e Cagliari.

