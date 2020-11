Ibrahimovic trascina, Hauge la chiude: il Milan batte il Napoli e mantiene la testa della classifica

Partita ricca di emozioni quella disputata al San Paolo tra Napoli e Milan ma sono ancora i rossoneri a portare a casa tre punti che li proiettano nuovamente al primo posto in classifica a 20 punti. La scena se la prende sempre il solito Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, che trascina letteralmente i rossoneri. Prima colpisce 20' mettendo in rete di testa un pallone d'oro servito da Theo Hernandez, poi raddoppia al 54' grazie a un contropiede iniziato da Calhanoglu e finito con lo svedese che batte nuovamente Meret. Il Napoli però gioca bene e non molla trovando anche la rete che accorcia le distanze grazie a Mertens. La squadra di Gattuso continua a pressare nonostante l'espulsione di Bakayoko per somma di gialli. Nel finale anche Ibra è costretto a uscire per infortunio. Nei minuti di recupero poi la squadra di Pioli chiude i conti con la rete del 3-1 firmata da Hauge. Milan primo mentre i partenopei rimangono a 14 punti in classifica a pari merito con Lazio e Atalanta.

