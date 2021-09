Juve e Salernitana rimontano Spezia e Verona: prima vittoria per Allegri, primo punto per Castori

Prosegue la quinta giornata di Serie A e in campo alle 18:30 è stata la volta di Spezia - Juventus e Salernitana - Verona. Prima vittoria stagionale per la squadra di Allegri che pur soffrendo contro i liguri è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali che le permettono di abbandonare il terzultimo posto in classifica. Ci pensa Kean ad aprire le marcature anche se il vantaggio juventino dura solo pochi minuti, precisamente cinque, fino al pareggio firmato da Gyasi. Nella ripresa arriva anche il vantaggio della squadra di Thiago Motta con una bellissima rete di Antiste ma la Juventus alza la testa e prima CHiesa e poi de Ligt completano la rimonta,

Bella partita anche quella dell'Arechi che vede i padroni di casa conquistare il primo punto in questo campionato. La squadra di Castori va prima sotto per 0-2 contro il Verona, autore di un ottimo primo tempo, con la doppietta di Kalinic ma poi la riapre prima con Gondo e poi trova il pareggio con Coulibaly. Un punto importantissimo per i salernitani che possono finalmente tirare un piccolo sospiro di sollievo.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Hysaj: "Presto ci divertiremo! Sarri super motivato"

PRIMAVERA - Lazio, la doppietta di Crespi stende la Reggina

TORNA ALLA HOMEPAGE