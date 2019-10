Lazio - Torino, Caicedo: "Mi trovo sempre meglio in squadra. Felice per gli applausi della Curva" - VD

Nel post partita di Lazio - Torino, ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista è intervenuto Felipe Caicedo: "Vittoria importante, una partita da vincere. Ho fatto un bel lavoro in campo. Forse è cambiato l’atteggiamento, penso che la vittoria a Firenze abbia dato fiducia e per questo si è vista una grande Lazio. Bisogna pensare partita dopo partita e dare continuità a queste prestazioni. Le critiche ci stanno, quando non si vince è così. Ma siamo abituati e sappiamo come funziona. Ora non vogliamo fermarci. Domenica sarà una grande prova, chi va in campo sa cosa deve fare: turnover o no. La squadra è lunga e il mister ha tante opzioni. Gli applausi? Il lavoro paga, io sono tranquillo perché so cosa sto facendo. È una bella emozione sentire la Curva applaudire".

Caicedo è intervenuto anche a Lazio Style Channel: "Sono contento perché oggi era importante vincere e dare continuità a quanto fatto a Firenze. Mi sto trovando bene, sono felice anche della mia prestazione. Dobbiamo continuare così, la prossima partita sarà dura ma giocando in questo modo avremo grandi chance. Il mister ci chiede sempre di adattarci al gioco degli avversari, oggi avevamo bisogno del gioco di sponda, di venire incontro al compagno e l'abbiamo fatto benissimo. Siamo stati perfetti e abbiamo vinto nettamente. Dopo ogni partita che gioco con questa squadra mi trovo sempre meglio. Il Torino assomiglia all'Atalanta e al Celtic, oggi serviva un match come quello del Celtic Park. Sono fisici e lasciano pochi spazi, per fortuna abbiamo trovato quasi subito il gol del vantaggio. Stiamo carburando, sarà una bella corsa, dura, ma giocando come oggi e come a Firenze potremo dire la nostra. Dobbiamo essere pronti per domenica, serve una terza vittoria consecutiva. L'obiettivo era quello di sistemare la classifica. Per il calcio che stavamo proponendo dovevamo essere più su in classifica".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI CAICEDO IN ZONA MISTA