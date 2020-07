Milan - Atalanta, formazioni ufficiali: Biglia titolare, Ibra e Rebic dal 1'

Gara importantissima quella di questa sera per Milan e Atalanta che si sfideranno alle 21:45 a San Siro. I rossoneri per raggiungere il quinto posto e i bergamaschi per mettere pressione alla Juventus e consolidare il secondo. Queste le scelte di mister Pioli e Gasperini.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

