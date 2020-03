Scudetto, Júlio César: "Juventus squadra da battere, eppure questa Lazio..."

Ripartirà con i recuperi della 26esima giornata la Serie A. Dopo i rinvii della scorsa settimana e la decisione di far slittare il calendario di una settimana, domenica sera finalmente si affronteranno Juventus e Inter. Una partita importantissima in chiave Scudetto con la Lazio spettatrice interessata. Tra i vari temi, ai microfoni di footballnews24, l'ex portiere nerazzurro e oggi procuratore Júlio César ha parlato anche della corsa al titolo: “In Italia, la Juventus è senza alcun dubbio la squadra da battere. E la Lazio può vincere? Per quello che la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato nel corso di questi mesi credo proprio di sì, possono vincerlo.”

