Serie A, Belotti ribalta il Milan: il Torino conquista i tre punti

Nel posticipo di Serie A il Torino ha ospitato il Milan. I rossoneri di Giampaolo partono bene e convincono per tutta la prima frazione di gara. Al minuto 18’ passano in vantaggio con un rigore calciato da Piatek. Sirigu impedisce a Rafael Leao di segnare il raddoppio, mentre Piatek sfiora di nuovo la rete con un colpo di testa di poco al lato. I granata si vedono sul finire dei primi 45 minuti con Belotti, che spreca a porta vuota una ghiotta occasione. Nel secondo tempo, però, cambia tutto. Il Torino si sveglia all’improvviso e i rossoneri vanno in grande difficoltà. Al minuto 72’ Belotti piega le mani a Donnarumma con un destro potentissimo sul primo palo. Solamente 4 minuti dopo il gallo si ripete. Miracolo del portiere del Milan su Zaza, ma Belotti è pronto sulla respinta: prima sbaglia il tocco sotto porta, poi rimedia coordinandosi con una bellissima rovesciata. Il Milan reagisce solamente negli ultimi minuti. Sirigu compie un miracolo sullo scadere, parando un colpo di testa di Piatek da pochi passi. Ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. All’Olimpico Grande Torino finisce 2 a 1 per i padroni di casa. I granata passano a 9 punti, fermo a 6 il Milan.

