Serie A, il Genoa sbatte su pali e traverse: vittoria corsara del Torino

Vittoria corsara e fortunata quel tanto che basta per il Torino. La squadra di Mazzarri passa a Marassi contro un Genoa poco cinico, che può solo sbattere sui legni (traversa di Agudelo al 56', palo di Favilli al 57') nel momento migliore della sua partita. Un classico match da zero a zero, questo sembrava. Ma il più canonico dei pareggi tra squadre in difficoltà svolta al 77' su colpo di testa di Bremer (alla sua prima rete stagionale), abile nello sfruttare il corner di Verdi. Basta lo 0-1 ai granata che, privi di Belotti - infortunatosi all'anca nell'ultima contro l'Inter -, portano a casa tre punti fondamentali per dare un po' di respiro alla propria classifica. Ma, se il Torino ora sale al decimo posto a quota 17, i rossoblu invece restano terzultimi a 10 punti. La cura Thiago Motta sembrerebbe aver già finito i propri effetti benefici.

