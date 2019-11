Serie A, il Torino fa poker al Rigamonti: Brescia ko

Scendono in campo Brescia e Torino per l'anticipo di sabato, ore 15:00. Entrambe le compagini si ritrovano in una situazione difficile, con i padroni di casa impantanati in zona retrocessione e gli uomini di Mazzarri chiamati a vincere per risollevarsi dopo le numerose critiche. Il primo tempo indirizza la partita in senso univoco. Al minuto 15' il Torino si prende il primo rigore per un colpo di mano di Cistana: non sbaglia Belotti dal dischetto. Dopo soli 10 minuti arriva anche il secondo penalty, questa volta il braccio è di Mateju. Ancora Belotti dagli 11 metri, ancora gol. Come se non bastasse, il Brescia si ritrova con un uomo in meno sul finire della prima frazione: doppio giallo per Mateju. Nella ripresa gli uomini di Grosso provano la reazione di orgoglio, e anche in inferiorità numerica mettono in difficoltà i granata. Poi, al 75', Berenguer chiude i conti e fa 3 a 0. Ma Belotti e compagni non sono sazi, e al minuto 81' Berenguer realizza la doppietta. Il risultato non cambia fino al triplice fischio. Il match termina 4 a 0 per il Torino, Brescia sempre di più in pericolo.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, LIVERANI SI RACCONTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE