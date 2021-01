Serie A, vittoria dello Spezia nel primo derby storico contro la Sampdoria

Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia di Italiano che nel monday night batte anche la Sampdoria di mister Ranieri. Una bella gara quella interpretata dai padroni di casa che dopo aver battuto il Napoli compiono un altro balzo in classifica battendo i blucerchiati e raggiungendo quota 17 punti. Al minuto 20' è Terzi a portare in vantaggio lo Spezia, gioia che dura solo quattro minuti perché la Samp ha una reazione immediata e segna la rete del pareggio con Candreva. Nella ripresa a decidere la gara è Nzola trasformando il calcio di rigore assegnato da Piccinini. Liguri che oltre ai tre punti conquistano anche la vittoria in una gara storica: il primo derby tra le due squadre.

