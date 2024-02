Bayern Monaco, un ex segna contro e Tuchel sbotta. "È nostro!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Tensioni e nervosismi nel quartier generale del Bayern Monaco dopo la sconfitta per 3-0 rifilata dal Bayer Leverkusen, primo in classifica. In conferenza stampa dopo lo scontro diretto, l’allenatore Thomas Tuchel si è lamentato della presenza da titolare di Stanisic (che ha segnato il gol del vantaggio) in prestito al Leverkusen ma di proprietà dei bavaresi: “In Inghilterra c’è una buona regola secondo la quale se dai in prestito un giocatore, lui allora può giocare contro di te. Per me ha più senso, purtroppo in Germania non si fa così”.