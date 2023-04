Coppa Italia, domani si parte con le semifinali: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Domani sera iniziano le semifinali d'andata di Coppa Italia 2022-2023. Alle 21.00, la Juventus ospita l'Inter. I padroni di casa vogliono dare seguito al buon momento di forma e battere i nemici di sempre. La squadra di Inzaghi, dopo le tre sconfitte consecutive in campionato cerca il riscatto in Coppa Italia contro i bianconeri e proverà a volare in finale. Mercoledì 4 aprile alle 21.00 è in programma l'altra semifinale, tra Cremonese e Fiorentina. I padroni di casa ultimi in campionato vogliono continuare a sorprendere in coppa, dopo aver eliminato Napoli e Roma. La squadra di Vincenzo Italiano vuole regalarsi la finale di Coppa Italia, che manca dal 2014 quando venne sconfitta dal Napoli. Le gare di ritorno sono previste il 26 e 27 aprile a campi invertiti. Ricordiamo che le due finaliste della competizione si qualificano alla prossima Supercoppa Italiana che si giocherà con la formula delle final four (semifinali e finalissima).

