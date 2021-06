Allenatore Lazio | contatti proficui, Sarri è più vicino: i dettagli

Ore di attesa, di paura che ha cominciato a serpreggiare tra i tifosi che s'aspettavano la fumata bianca già sabato. Ma la Lazio e Maurizio Sarri restano molto vicini, pronti a dirsi di sì. Sono stati due giorni di lavoro per risolvere tutte le clausole contrattuali, per stilare gli ampi contratti e per trovare la quadra per quanto riguarda la gestione e la selezione dello staff tecnico. Ore di lavoro proficuo perché nella giornata di oggi sono stati fatti diversi passi avanti e ora si punta a raggiungere l'accordo definitivo tra stasera e domani. Dopodiché sarà davvero il momento delle firme. La Lazio ha scelto Sarri, è sempre stata la prima scelta e il tecnico non ha mai ricevuto proposte concrete dalla Premier. Come riporta anche SkySport, nelle prossime ore è attesa la svolta. Adesso serve lo scatto finale, il traguardo è vicino.

Pubblicato il 6/06