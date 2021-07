AURONZO GIORNO 11 | DIRETTA - Lazio - Fiori Barp Mas 11-0: finisce il match!

Stadio "Zandegiacomo" di Auronzo di Cadore

20 luglio 2021, ore 18.30

LAZIO - FIORI BARP MAS 11-0 (4' F. Anderson, 19', 38' e 45' Luis Alberto, 34' e 42' Caicedo, 36' Hysaj, 65' Marusic, 72' Akpa Akpro, 77' e 85' Muriqi)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Marusic, Kamenovic, Vavro, Durmisi, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Bertini, Escalante, Shehu, Jony, Muriqi, Adekanye.

All.: Maurizio Sarri

FIORI BARP MAS: Barattin, Pellegrinet, Fattor, Zoldan, Fontanive, De Bon, Celentin, Pilotti, Masoch, Tonus, Ibrahim

A disp.: Palla, Paganin, De Nadai, Canova, Fant, Marsango, Felipe Da Costa, Costa, Soppelsa, Lonati, Caser.

All.: Alessandro De Battista

Arbitro: Michael Potot (sez. di Mestre)

Assistenti: Sbardella, Gibin

SECONDO TEMPO

90' Triplice fischio. Finisce 11-0 la seconda amichevole stagionale della Lazio ad Auronzo di Cadore.

86' Vavro ci prova dalla distanza, ma il tiro viene deviato in calcio d'angolo.

85' Muriqi si fa perdonare l'errore di qualche minuto prima, portando a undici le marcature della Lazio. L'assist è di Akpa Akpro.

81' Calcio d'angolo per la Fiori Barp Mas: batte Da Costa, ma la palla viene immediatamente allontanata dalla retroguardia biancoceleste.

77' Cross di Jony, e anche Muriqi mette la propria firma sul tabellino.

73' Adekanye finisce a tera in area di rigore, ma l'arbitro non concede il tiro dagli undici metri.

72' Calcio d'angolo battuto da Cataldi, Akpa Akpro sigla il nono gol per i biancocelesti.

67' Escalante non s'intende con Akpa Akpro: la palla si perde sul fondo.

65' Arriva il primo gol di questo secondo tempo. A siglarlo, Adam Marusic, che con un lancio dalla distanza beffa il portiere.

63' Crossa ancora Marusic e pesca Akpa Akpro in area di rigore, ma l'azione, ancora una volta, non è pericolosa per gli avversari.

59' Ibrahim s'invola verso la porta difesa da Reina. Marusic non gli lascia spazio, l'attaccante commette fallo. Riparte la Lazio.

57' S'intendono bene Radu e Reina per la chiusura su Ibrahim.

48' La conclusione di Escalante dalla lunga distanza si perde di poco al lato della porta.

46' Cross di Marusic, la conclusione di Muriqi è alta sopra la traversa.

45' Si riparte! Questa la formazione del secondo tempo: Reina; Marusic, Vavro, Radu, Kamenovic; Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Adekanye, Muriqi, Jony.

PRIMO TEMPO

45' Una manciata di secondi prima del duplice fischio, il gol del 7 a 0, firmato ancora Luis Alberto. Il "Mago", servito magistralmente da Milinkovic, buca la porta difesa da Barattin.

42' Il 6 a 0 è di Caicedo! Servito magistralmente da Raul Moro, all'attaccante non resta che concludere in porta a tu per tu con Barattin.

40' Raul Moro ancora vicino alla rete. Il portiere mette in calcio d'angolo il tiro dello spagnolo.

38' Super-azione targata Luis Alberto, Milinkovic e Caicedo. Il "Mago" va in gol, ma l'assist di tacco del "Sergente" è di pregevole fattura!

36' Tiro mancino di Hysaj per il poker biancoceleste! Dalle gradinate cori per l'ex Napoli!

34' Caicedo porta a tre i gol della Lazio, guadagnandosi gli applausi e i cori dello "Zandegiacomo". L'attaccante supera anche il portiere e consegna la palla nella porta sguarnita.

31' Felipe Anderson per Lazzari, che si rende protagonista del solito scatto bruciante sulla fascia. Poi il cross all'indirizzo di Raul Moro, ma lo spagnolo non inquadra la porta.

29' Da Costa ci prova dalla lunga distanza vedendo Reina fuori dai pali: la conclusione si perde sopra la traversa.

27' Bel passaggio di Milinkovic all'indirizzo di Luis Alberto, ma la palla è troppo lunga e arriva direttamente a Barattin.

26' Raul Moro brucia l'avversario sulla fascia e crossa in area di rigore all'indirizzo di Felipe Anderson: c'è l'anticipo del difensore.

24' Cambio massiccio all'interno della Fiori Barp Mas, che modifica quasi interamente i suoi interpreti.

22' Caicedo torna alla conclusione, trovato un ottimo Barattin, fino a questo momento protagonista del match.

20' Lazzari per l'inserimento magistrale di Milinkovic, che a sua volta serve in area Caicedo. Il "Panterone" è però anticipato dall'avversario.

19' Servito da Milinkovic, Luis Alberto beffa il portiere avversario con un "cucchiaio". La Lazio va sul 2 a 0!

18' Raul Moro si rende autore di una bella azione individuale, che termina con la conclusione parata dal portiere.

16' Dagli undici metri batte Caicedo, para Barattin.

15' L'arbitro concede il calcio di rigore alla Lazio per un fallo di mano di un calciatore della Barp Mas.

13' Questa volta è Felipe Caicedo ad andare a un passo dal gol: l'attaccante ci prova di testa, ma trova nuovamente Barattin.

11' Calcio d'angolo in favore della Lazio: batte Luis Alberto, il portiere allontana la palla. Poi Anderson ci riprova, ma ritrova l'intervento di Barattin.

8' Bello scambio sulla fascia tra Hysaj e Raul Moro, ma la palla viene intercettata al limite dell'area di rigore dalla retroguardia avversaria.

7' Lazio in vantaggio! Felipe Anderson, servito da Leiva, beffa il portiere della squadra avversaria.

4' Raul Moro va in gol, ma lo spagnolo era scattato in posizione di fuorigioco: il risultato rimane fermo sullo 0-0.

3' Anderson per Lazzari, che crossa in area di rigore ma non trova compagni pronti a concludere.

2' Felipe Anderson per Milinkovic, ma l'avversario mette la palla in calcio d'angolo.

1' Fischio d'inizio, inizia la seconda amichevole della Lazio ad Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Cinque minuti di attesa e arriverà il fischio d'inizio della seconda amichevole stagionale.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Entrambe le squadre stanno svolgendo in questo momento il riscaldamento sul campo dello "Zandegiacomo". Fiscio d'inizio del match alle 18.30.

