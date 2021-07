Spezia, annullata anche l'amichevole contro il Lecce: il motivo

Il Covid continua ad ostacolare il ritiro dello Spezia. Dopo i numerosi casi accertati all'interno del gruppo squadra l'intera squadra è stata posta in isolamento. Per questo il club ha reso noto tramite un comunicato ufficiale di aver cancellato anche l'amichevole prevista per sabato 24 luglio contro il Lecce ad Arco di Trento, dopo che già aveva annullato la partita contro il Maia Alta Obermais.

