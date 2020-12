B. Dortmund - Lazio, Milinkovic: "Con questo punto andiamo a casa felici"

La Lazio pareggia contro il Borussia Dortmund e più che il punto conquistato è la prestazione a far brillare gli occhi per un secondo tempo sontuoso della squadra di Inzaghi. Queste le parole di Milikovic-Savic ai microfoni di Lazio Style Radio al termine del match: "Secondo tempo molto meglio abbiamo creato molte occasioni poi abbiamo preso il rigore e Ciro ha fatto gol. Con un punto andiamo tutti felici a casa. Ci ha aiutato il rigore perchè eravamo in un buon momento, dopo potevamo fare un altro gol ma ripeto andiamo a casa felici. Fa freddo qui a Dortmund, neanche in Serbia fa così freddo (ride, ndr). Siamo tutti contenti. cercheremo di fare l'ultima gara bene e continuare a giocare in Champions".

Lazio, applausi e rimpianti: Biancocelesti super, il Borussia Dortmund si salva

MOVIOLA - Borussia Dortmund - Lazio, Mateu Lahoz troppo all'inglese. E sul gol tedesco...

TORNA ALLA HOME

Pubblicato il 02-12-2020 alle 23.01