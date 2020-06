Calciomercato Lazio, Badelj vicino al Lokomotiv Moska: trattativa ai dettagli

Quasi certo ormai che il futuro di Milan Badelj sarà lontano dall'Italia. Il centrocampista di proprietà della Lazio non sarà riscattato dalla Fiorentina e, come riporta gianlucadimarzio.com, in queste ore il Lokomotiv Moska starebbe trattando con Tare i dettagli del trasferimento a titolo definitivo del giocatore. Il club russo era stato accostato a Badelj già da diverse settimane, ma ora sembra ci sia qualcosa di concreto. Il croato terminerà sicuramente la stagione con i viola e poi, se la trattativa andrà in porto, volerà in Russia.

pubblicato il 05-06 alle 20.35