Calciomercato Lazio | Brilla la stella di Isaksen: big interessate, ma Lotito...

CALCIOMERCATO LAZIO - È esploso ed è diventato un uomo mercato. Gustav Isaksen sta facendo grandi cose con la Lazio, ma non solo. Brilla pure in nazionale, man of the match nella sfida di giovedì scorso tra Danimarca e Portogallo. Protagonista assoluto con club e nazionale, indispensabile per Baroni che ora punta sul suo talento per tornare a sprintare in un finale di stagione da brividi. Perché ora conta il campo, più di ogni altra cosa, ma poi c’è pure il mercato che incombe e già fa sentire le sue prime sirene.

BIG - Non sirenette, a proposito di Danimarca, ma segnali di interesse che arrivano insistenti per il classe 2001. Tottenham e Liverpool, ma non solo. Su Gustav ci sono pure Arsenal e Aston Villa, solo per rimanere alla Premier, ma occhio pure all’Atletico e all’Inter che però partirebbe dietro a queste altre realtà per capacità di spesa. Sondaggi, manifestazioni di interesse tramite agenti e intermediari, nessuna offerta concreta e nessuna trattativa al momento, questo va specificato. La Lazio per ora rimane tranquilla, anzi è pronta pure a parlare di ritocco del contratto che comunque ha scadenza 2028. Oggi Isaksen guadagna circa 1,5 milioni a stagione. È ovvio che certe big europee potrebbero mettere sul piatto ingaggi decisamente più alti, ma poi ci sarebbe da fare i conti con Lotito che per oggi per Isaksen chiederebbe almeno 50 milioni, ma non è detto che la valutazione non possa salire da qui a giugno-luglio, quando il mercato entrerà nel vivo.

Pubblicato 24/03