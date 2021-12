Calciomercato Lazio, Lazzari sempre più sul mercato: arriva l'offerta di un club

Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza di Manuel Lazzari alla Lazio. L'arrivo di Sarri in panchina e il conseguente passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 ne hanno limitato le prestazioni. Attualmente nelle gerarchie è dietro a Marusic e Hysaj, forse anche a Radu. Ecco perché l'ipotesi di una cessione non è poi così remota. Come anticipato dalla nostra redazione, l'ex esterno della Spal è sul mercato. Da Formello aspettano un'offerta congrua al suo valore. Nelle ultime ore, stando a repubblica.it, il Bologna avrebbe sondato il terreno per il laterale della Nazionale classe 1993. Mihajlovic vuole un calciatore con le caratteristiche di Lazzari per rinforzare la rosa e il club, visto l'ottimo campionato fino a questo momento, vorrebbe accontentarlo. Per il momento però i rossoblù non si spingono oltre gli 8 milioni di euro, mentre la valutazione della Lazio supera abbondantemente i 10 milioni, più vicino ai 20.

Pubblicato ieri alle 13:53