Calciomercato Lazio, Muriqi-Maiorca si tratta: ecco la situazione

Maiorca-Muriqi, la pista è stata rivelata da AS, trova conferme continue. Il club spagnolo ci sta provando seriamente, è la trattativa più calda, fino ad ora a Formello erano arrivati sondaggi o poco più da club inglesi, russi e francesi. Muriqi ha aspettato il Fenerbahce, ma da Istanbul per ora non si sono fatti vivi con la Lazio, ci sono stati contatti tra il ragazzo e il presidente del club turco, a Muriqi era stato chiesto di aspettare, gli era stato promesso che in estate sarebbe stato fatto un serio tentativo per riportarlo sul Bosforo. Ma l’attaccante non può aspettare, tornerebbe più che volentieri al Fenerbahce, ma sente che la sua avventura alla Lazio è giunta al termine, vuole cambiare aria e quello Maiorca è progetto che lo convince.

OSTACOLI E TRATTATIVE - Restano alcuni ostacoli, non irrilevanti, per il buon esito della trattativa. Muriqi non ha ancora trovato l’accordo economico con gli spagnoli, percepisce a 2,2 milioni a stagione, per ora il Maiorca non s’è detto pronto a riconoscergli una cifra così importante. Il giocatore più pagato in rosa è il portiere Sergio Rico, guadagna 2 milioni annui, bisogna trovare un punto d’incontro, gli agenti di Muriqi sono al lavoro per questo, non è un dettaglio. C’è poi il nodo formula. La Lazio vuole un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro, può aprire a un prestito con diritto che si trasformerebbe in obbligo in caso di salvezza del Maiorca che, invece, per ora ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni. Anche qui sono in corso negoziazioni, si prova a trovare un’intesa, sono ore importanti per capire quale sarà il futuro di Muriqi, il Maiorca ci prova davvero.

Pubblicato il 25/01