Calciomercato Lazio, Neto e Jordão al Benfica: i dettagli dell’operazione

E adesso si attende soltanto l’ufficialità. Pedro Neto e Bruno Jordão sono pronti per vestire la maglia del Benfica e fare ritorno in Portogallo dopo i due anni passati alla Lazio. Sempre attraverso il portale A Bola, iniziano ad emergere anche i dettagli dell’operazione giunta ormai alla burocrazia finale. Ai biancocelesti andrà una cifra intorno ai 20 milioni che consentirà a Lotito di rientrare della somma impegnata nell’estate del 2017. La Lazio ha pagato infatti 11,5 milioni per il prestito biennale e altri 7 per il riscatto per un totale di 18,5 milioni bonus esclusi. Un’operazione da un punto di vista commerciale probabilmente già concordata da tempo con Mendes nell’affare che ha portato Keita al Monaco. Svelati anche i particolari relativi ai contratti dei due giocatori che si legheranno al club di Lisbona per cinque anni. Il Benfica inserirà anche una clausola non inferiore ai 100 milioni di euro. Neto e Jordao, che sono rientrati dalle vacanze in Spagna, aspettano solo la convocazione per visite mediche e firme.

Pubblicato il 22/06 alle 14:45