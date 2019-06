Calciomercato Lazio, Vavro vuole i biancocelesti: quanti mi piace - FOTO

Denis Vavro sempre più verso la Lazio. C'è ancora una piccola distanza tra i biancocelesti e il Copenaghen per la chiusura dell'affare, ma come abbiamo scritto stamattina la voglia del giocatore può risultare decisiva. E Vavro vuole la Lazio, su questo non ci sono dubbi. Basta guardare il suo profilo Istagram che comincia a essere preso d'assalto dai massaggi d'affetto dei tifosi biancocelesti. C'è chi lo invita a venire nella Capitale, chi gli dà il benvenuto, chi scrive Forza Lazio. Vavro ha risposto a tutti questi messaggi con un esplicito mi piace, ignorando quelli di Roma, Sampdoria e Trabzonspor. Inzaghi lo vuole entro il ritiro di Auronzo, il difensore verrebbe anche subito.

