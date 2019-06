Calciomercato Lazio, Darmian e Fassnacht sullo sfondo: il punto sulla fascia destra

Simone Inzaghi è stato chiaro: da un anno a questa parte vuole solo Manuel Lazzari per la fascia destra. Lazio e SPAL continuano a trattare ininterrottamente. Si va verso la chiusura definitiva della trattativa. Contrariamente a quanto si pensava, nell'accordo non verrà inserito il cartellino di Murgia, in prestito alla SPAL negli ultimi sei mesi: le due operazioni sono ben distinte tra loro. Lazzari-Lazio si farà, la fumata bianca è attesa a giorni. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, per non farsi cogliere impreparata qualora le cose non dovessero andare come dovrebbero, la Lazio valuta anche alternative a Lazzari, meno costose ma altrettanto valide. Con Tullio Tinti si è parlato di Matteo Darmian. Attualmente di proprietà del Manchester United, l'ex Torino vorrebbe tornare in Italia per rimettersi in gioco e rientrare nel giro della Nazionale. Il suo contratto con i Red Devils scadrà nel 2020. Su di lui c'è da tempo il Valencia, ma il richiamo dell'Italia è forte. 8 milioni la valutazione del suo cartellino. Dalla Svizzera continua a rimbalzare il nome di Christian Fassnacht, venticinquenne dello Young Boys. Anche lui con 7-8 milioni di euro si può prendere. La Lazio valuta, sfoglia la margherita della fascia destra. Darmian e Fassnacht rimangono sullo sfondo. L'obiettivo principale resta comunque Lazzari. A tutti i costi (euro più, euro meno).

