Calciomercato Lazio, per l'attacco c'è anche Waldschmidt

Perso Wesley, è ripartito il casting per rimpolpare l'attacco della Lazio. Ai biancocelesti serve un centravanti in questa sessione di calciomercato e, tralasciando la soluzione italiana che porta a Petagna, Igli Tare sta cercando prevalentemente dei profili esteri. Più precisamente attaccanti dai campionati del Nord Europa, di cui il ds biancoceleste è particolarmente ferrato e competente. Ecco quindi che la rassegna stampa di Radiosei porta alla luce un nome nuovo, direttamente dalla Bundesliga: si tratta di Luca Waldschmidt, punta del Friburgo e dell'Under 21 della Germania, con la quale ha siglato un gol nella prima gara dell'Europeo contro la Danimarca proprio ieri sera. L'attaccante tedesco è reduce da una buona stagione a livello realizzativo – 9 gol in 30 partite con i biancorossoneri – e possiede inoltre l'età giusta (23 anni) per ringiovanire il reparto offensivo, sostituendo il trentenne Caicedo. Il contratto di Waldschmidt scade nel 2022 e la sua valutazione si aggira attorno ai 12-15 milioni, una cifra di gran lunga superiore ai 5 milioni versati dal Friburgo per prelevarlo dall'Amburgo la scorsa estate. Comunque, il tedesco può essere considerato un jolly vista la sua versatilità: può giocare, infatti, anche come attaccante esterno, destro o sinistro, e all'occorrenza come seconda punta. Anche lui dunque fa parte del casting per diventare il vice o il compagno d'attacco di Ciro Immobile, il suo identikit corrisponde a quello che sta cercando la Lazio.

