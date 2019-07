Calciomercato Lazio, Szoboszlai in pole: Tare vuole chiudere la trattativa

Rimane ancora difficile determinare quale sarà il futuro di Milinkovic. Certa, però, è la volontà della Lazio di non farsi trovare impreparata davanti a qualsiasi possibile scenario. Ecco perché si continua a monitorare un profilo in particolare, quello di Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Tare, stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, avrebbe intenzione di portare a termine quanto prima la trattativa. Il valore del suo cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma la speranza è di riuscire a strappare al club austriaco uno sconto. La Lazio potrebbe decidere di inserire anche Valon Berisha nella trattativa. In ogni caso la società biancoceleste si è portata avanti rispetto agli altri pretendenti per Szoboszlai, ha voluto giocare d'anticipo. Ecco perché il centrocampista ungherese ha già visitato il centro sportivo di Formello.

