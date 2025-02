Coppa Italia | La Lazio spreca, l’Inter no: 2-0 tra sfortuna e polemiche

La Lazio gioca meglio, crea di più, ma alla fine passa l’Inter. Incredibile la gara di San Siro con le aquile che giocano nettamente meglio e creano tanto sbattendo su Martinez, titolare per l’infortunio di Sommer, e su qualche imprecisione. L’inter passa grazie a due invenzioni di Arnautovic e dell’ex Correa che si procura il rigore che chiude il match. Proteste per una posizione di fuorigioco di de Vrij sul gol dell’1-0 e su un contatto Nuno Tavares - Dumfries considerato fuori area.

FORMAZIONI - Baroni conferma Mandas in porta, ma cambia cinque uomini rispetto alla trasferta di Venezia. Chance per Pellegrini che in Coppa Italia può giocare senza problema liste. torna Rovella dalla squalifica, mentre Tchaouna viene scelto come prima punta. Titolari anche Gigot e Lazzari che fanno rifiatare Gila e Marusic.

PRIMO TEMPO - Si parte a ritmo lento con le due squadre che gestiscono bene la palla. Il primo squillo è della Lazio che al 9’ si presenta in area con Dia servito da Zaccagni, ma Bisseck mura in angolo. Poco dopo ancora la squadra di Baroni vicino al gol con un diagonale di Isaksen che trova Martinez che in allungo mette in corner. L’Inter perde Darmian per infortunio, mentre Isaksen di destro calcia centrale dalla distanza. Dia sbaglia il lancio per isaksen in due contro uno che poteva lanciare il numero 18 verso Martinez. Fabbri non vede un chiaro fallo di Zielinski su Isaksen e ammonisce il danese per simulazione. Poco dopo mischia in area Inter su azione d’angolo, Guendouzi calcia ma il tiro viene respinto da Taremi. Nel dominio Lazio, l’Inter passa al primo tiro in porta: angolo di Dimarco, la difesa capitolina spazza sui piedi di Arnautovic che calcia al volo e trova un gol assurdo. Insomma il miracolo del secondo portiere e il gioiello della punta di riserva, cose che solo alla Lazio possono capitare. Ad aggiungersi anche una trattenuta su Rovella e un fuorigioco di de Vrij giudicato ininfluente. Zaccagni e compagni subiscono il colpo e l’Inter e San Siro si svegliano. Asslani prova ad arrotondare con un destro dal limite, palla a lato.

SECONDO TEMPO - Staffetta tra Gila e Romagnoli e subito Isaksen anticipa Martinez ma la difesa milanese tiene. Ancora Gustav continua il duello con Martinez che si supera e di piede interviene prima che Dumfries salvi di testa. L’Inter è pericolosa con Taremi con Gila che anticipa Arnautovic. Zaccagni si trova la palla sul destro e calcia, ma ancora Martinez blocca. Baroni si gioca un triplo cambio: fuori Pellegrini, Tchaouna e Zaccagni, dentro Nuno Tavares, Pedro e Noslin. Nell’Inter entra anche l’ex Correa che al 75’ si conquista un rigore dopo un contrasto con Gigot e dal penalty Calhanoglu trasforma. In campo anche Ibrahimovic per Isaksen. La Lazio reagisce d’orgoglio e Pedro dal limite colpisce la traversa complice la deviazione di Bisseck. Proteste Lazio per un contrasto tra Dumfries e Nuno Tavares, ma il contatto è di pochi centimetri fuori area. Perché non è la serata fortunata e il semifinale va l’Inter.